ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ГПК: число задержанных нелегалов на границе с Литвой выросло в 20 раз

11.06.2021 19:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 июн – Sputnik. Количество задержанных нелегальных мигрантов на белорусско-литовской границе с начала года возросло почти в 20 раз, сообщила пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси.

"С начала текущего года Государственным пограничным комитетом отмечается существенный рост числа мигрантов, предпринимающих попытки незаконного следования в страны Евросоюза", – отметили в пресс-службе.

Одно из последних происшествий произошло 1 июня на участке ответственности погранзаставы "Дотишки" (Вороновский район). Наряд задержал пять граждан Ирака, в том числе одного несовершеннолетнего.

Как стало известно, нарушители пытались преодолеть сигнализационный комплекс, но не успели подойти к границе.

В отношении задержанных начат административный процесс, до выяснения всех обстоятельств они помещены в ИВС Лидского погранотряда.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одно из последних задержаний нелегалов произошло 1 июня, но об этом стало известно только в пятницу.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Страховки авто на $90 тыс: завершено расследование дела о мошенничестве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by