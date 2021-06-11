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ГПК: число задержанных нелегалов на границе с Литвой выросло в 20 раз
11.06.2021 19:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 июн – Sputnik. Количество задержанных нелегальных мигрантов на белорусско-литовской границе с начала года возросло почти в 20 раз, сообщила пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси.
"С начала текущего года Государственным пограничным комитетом отмечается существенный рост числа мигрантов, предпринимающих попытки незаконного следования в страны Евросоюза", – отметили в пресс-службе.
Одно из последних происшествий произошло 1 июня на участке ответственности погранзаставы "Дотишки" (Вороновский район). Наряд задержал пять граждан Ирака, в том числе одного несовершеннолетнего.
Как стало известно, нарушители пытались преодолеть сигнализационный комплекс, но не успели подойти к границе.
В отношении задержанных начат административный процесс, до выяснения всех обстоятельств они помещены в ИВС Лидского погранотряда.
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Одно из последних задержаний нелегалов произошло 1 июня, но об этом стало известно только в пятницу.
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