ГПК: число задержанных нелегалов на границе с Литвой выросло в 20 раз

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 июн – Sputnik. Количество задержанных нелегальных мигрантов на белорусско-литовской границе с начала года возросло почти в 20 раз, сообщила пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси.

"С начала текущего года Государственным пограничным комитетом отмечается существенный рост числа мигрантов, предпринимающих попытки незаконного следования в страны Евросоюза", – отметили в пресс-службе.

Одно из последних происшествий произошло 1 июня на участке ответственности погранзаставы "Дотишки" (Вороновский район). Наряд задержал пять граждан Ирака, в том числе одного несовершеннолетнего.

Как стало известно, нарушители пытались преодолеть сигнализационный комплекс, но не успели подойти к границе.

В отношении задержанных начат административный процесс, до выяснения всех обстоятельств они помещены в ИВС Лидского погранотряда.

Читайте также:

ГПК Беларуси прокомментировал заявления Литвы о нелегальных мигрантах

заявления Литвы о нелегальных мигрантах Более полусотни нелегалов за день сумели пробраться из Беларуси в Литву

Литва и Украина усиливают охрану границы с Беларусью