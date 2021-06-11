Компания Volkswagen сообщила об утечке данных 3,3 млн клиентов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 июн – Sputnik. Немецкий автоконцерн Volkswagen заявил об утечке данных, которая могла затронуть 3,3 миллиона клиентов, сообщило издание TechCrunch.

Утечка произошла после того, как один из поставщиков компании в период между августом 2019 и маем 2021 года оставил данные о клиентах в интернете. Услугами этого поставщика пользовались не только Volkswagen, но и официальные дилеры в Канаде и США.

По информации издания, просочившиеся в сеть сведения – это имена, электронные и почтовые адреса клиентов, а также телефонные номера.

При этом пропавшие данные около 90 тысяч клиентов в Канаде и США оказались более конфиденциальными – номера водительских удостоверений, социального страхования и даты рождения.

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