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Компания Volkswagen сообщила об утечке данных 3,3 млн клиентов
12.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 июн – Sputnik. Немецкий автоконцерн Volkswagen заявил об утечке данных, которая могла затронуть 3,3 миллиона клиентов, сообщило издание TechCrunch.
Утечка произошла после того, как один из поставщиков компании в период между августом 2019 и маем 2021 года оставил данные о клиентах в интернете. Услугами этого поставщика пользовались не только Volkswagen, но и официальные дилеры в Канаде и США.
По информации издания, просочившиеся в сеть сведения – это имена, электронные и почтовые адреса клиентов, а также телефонные номера.
При этом пропавшие данные около 90 тысяч клиентов в Канаде и США оказались более конфиденциальными – номера водительских удостоверений, социального страхования и даты рождения.
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Причиной утечки стали действия поставщика компании – он оставил данные о клиентах в интернете.
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