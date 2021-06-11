ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Компания Volkswagen сообщила об утечке данных 3,3 млн клиентов

12.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 июн – Sputnik. Немецкий автоконцерн Volkswagen заявил об утечке данных, которая могла затронуть 3,3 миллиона клиентов, сообщило издание TechCrunch.

Утечка произошла после того, как один из поставщиков компании в период между августом 2019 и маем 2021 года оставил данные о клиентах в интернете. Услугами этого поставщика пользовались не только Volkswagen, но и официальные дилеры в Канаде и США.

По информации издания, просочившиеся в сеть сведения – это имена, электронные и почтовые адреса клиентов, а также телефонные номера.

При этом пропавшие данные около 90 тысяч клиентов в Канаде и США оказались более конфиденциальными – номера водительских удостоверений, социального страхования и даты рождения.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причиной утечки стали действия поставщика компании – он оставил данные о клиентах в интернете.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
ГПК: число задержанных нелегалов на границе с Литвой выросло в 20 раз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

11.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.06.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by