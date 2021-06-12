|
В Витебске малыш выпал из окна шестого этажа
12.06.2021 11:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 июня ― Sputnik. В Витебске ребенок выпал из окна шестого этажа, сообщили в Следственном комитете Беларуси. Инцидент произошел накануне около 19 часов вечера в квартире по улице Интернационалистов в областном центре.
По данным следствия, полуторогодовалый мальчик играл со своими братьями, он встал на подоконник, открыл незапертую створку окна и оперся на москитную сетку.
Крепления сетки не выдержало веса ребенка, он выпал из окна и упал на асфальт, сообщили в СК.
Как выяснилось, мать мальчиков находилась дома - в этот момент она вышла в другую комнату, а когда вернулась, увидела на асфальте младшего сына.
Ребенок с травмами госпитализирован, уточнили следователи.
Оперативники осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, опросили родителей. Известно, что семья пострадавшего ребенка в социально-опасном положении не находится, является благополучной.
По факту происшествия Витебский ГОСК проводит проверку.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полуторагодовалый мальчик выпал из окна и упал на асфальт в тот момент, когда его мать вышла в другую комнату, оставив ребенка играть с братьями.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)