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В Витебске малыш выпал из окна шестого этажа

12.06.2021 11:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 июня ― Sputnik. В Витебске ребенок выпал из окна шестого этажа, сообщили в Следственном комитете Беларуси. Инцидент произошел накануне около 19 часов вечера в квартире по улице Интернационалистов в областном центре.

По данным следствия, полуторогодовалый мальчик играл со своими братьями, он встал на подоконник, открыл незапертую створку окна и оперся на москитную сетку.

Крепления сетки не выдержало веса ребенка, он выпал из окна и упал на асфальт, сообщили в СК.

Как выяснилось, мать мальчиков находилась дома - в этот момент она вышла в другую комнату, а когда вернулась, увидела на асфальте младшего сына.

Ребенок с травмами госпитализирован, уточнили следователи. 

Оперативники осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу, опросили родителей. Известно, что семья пострадавшего ребенка в социально-опасном положении не находится, является благополучной. 

По факту происшествия Витебский ГОСК проводит проверку. 

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Полуторагодовалый мальчик выпал из окна и упал на асфальт в тот момент, когда его мать вышла в другую комнату, оставив ребенка играть с братьями.
 
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