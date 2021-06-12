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Убийство в электричке: СК выясняет подробности, есть задержанный
12.06.2021 14:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 июн Sputnik. В Минском районе следователи устанавливают обстоятельства убийства мужчины в вагоне электрички, сообщили в Следственном комитете.
Предварительно установлено, что 60-летний минчанин вечером 11 июня ехал электропоезде "Минск-Барановичи". Когда в вагон вошел 48-летний житель города Столбцы, между ранее незнакомыми мужчинами возник малозначительный конфликт.
"В ходе конфликта житель столицы достал нож и нанес им удар в шею потерпевшего. Раненый сумел дойти до соседнего вагона, где скончался",- рассказали Sputnik в УСК по Минской области.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Подозреваемый задержан. В ходе личного обыска у него изъят нож. Установлено, что мужчина нигде не работает, ранее был судим за хулиганство.
Минским районным отделом Следственного комитета в отношении него возбуждено уголовное дело по п.13 ч.2 ст. 139 (убийство, совершенное из хулиганских побуждений) Уголовного кодекса Республики Беларуси, сказали в УСК.
Назначено проведение ряда экспертных исследований, допрашиваются свидетели. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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В результате ссоры с незнакомцем мужчина был ранен ножом в шею, он сумел дойти до соседнего вагона электропоезда, где упал замертво.
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