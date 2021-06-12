МВД Беларуси раскрыло подробности смерти сотрудника милиции

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 июн – Sputnik. Министерство внутренних дел Беларуси опровергло сообщения ряда интернет-источников о том, что сотрудника минской милиции нашли мертвым по месту жительства.

Накануне подобная информация была размещена в ряде Telegram-каналов.

"В интернете распространяется очередная непроверенная информация. На этот раз о сотруднике ОВД, который якобы найден мертвым дома. Сотрудник милиции болел и находился на излечении в госпитале МВД", - сообщили в МВД.

Руководство ГУВД Мингорисполкома и коллеги выразили искренние соболезнования родным и близким умершего.