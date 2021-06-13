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Взрыв газа произошел в Китае: 11 человек погибли, более 100 пострадали

13.06.2021 10:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 июн - Sputnik. Как минимум 11 человек погибли, 133 пострадали при взрыв на рынке в китайском городе Шиянь (провинция Хубэй, Центральный Китай), сообщило Центральное телевидение Китая.

Сильный взрыв прогремел в воскресенье рано утром на продуктовом рынке. Несмотря на ранний час, там было много покупателей, а также работали закусочные, где завтракали люди.

В результате взрыва разрушено здание рынка, в окрестных домах выбиты стекла, также разрушены торговые киоски.

По данным телеканала, спасатели достали из-под завалов 144 человека - все они были госпитализированы. Из них 37 человек находятся в критическом состоянии, 11 человек погибли от полученных травм.

По предварительной версии, причиной ЧП могла стать утечка газа. Поисково-спасательная операция на месте ЧП продолжается.

 
Теги: Минск
 
 
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Взрыв произошел рано утром на территории рынка, состояние большинства пострадавших оценивается как тяжелое.
 
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