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Неизвестный мужчина открыл огонь под Римом – пострадали дети
13.06.2021 15:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 июн - Sputnik. Неизвестный мужчина открыл стрельбу в воскресенье на улице итальянского города Ардеа под Римом, сообщает новостной телеканал RaiNews24.
В результате инцидента пострадали три человека, в том числе пожилой мужчина и двое детей. Ряд местных СМИ сообщает, они были доставлены в больницу в тяжелом состоянии, где впоследствии мужчина скончался.
Предполагается, что инцидент произошел в результате ссоры, а стрелявший - отец детей.
По последним данным, стрелявший забаррикадировался в одном из домов. Его блокировали правоохранители, ведутся переговоры.
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Стрелявший скрылся с места происшествия, его заблокировали в доме сотрудники правоохранительных органов, ведутся переговоры.
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