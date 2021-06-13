Лось стал причиной смертельного ДТП под Осиповичами

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 июн – Sputnik. Лось спровоцировал аварию в Осиповичском районе, в которой погиб пассажир легкового автомобиля, сообщили в управлении ГАИ Минского облисполкома.

ДТП произошло поздно вечером в пятницу 11 июня 117-м километре дороги, соединяющей Минск и Гомель

"Минчанин, управляя автомобилем Audi A4, совершил наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть лося", – сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что в результате столкновения с животным погиб 32-летний пассажир машины, который ехал на переднем сидении.

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