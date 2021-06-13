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Лось стал причиной смертельного ДТП под Осиповичами
13.06.2021 15:59 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 июн – Sputnik. Лось спровоцировал аварию в Осиповичском районе, в которой погиб пассажир легкового автомобиля, сообщили в управлении ГАИ Минского облисполкома.
ДТП произошло поздно вечером в пятницу 11 июня 117-м километре дороги, соединяющей Минск и Гомель
"Минчанин, управляя автомобилем Audi A4, совершил наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть лося", – сказали в ГАИ.
Там также уточнили, что в результате столкновения с животным погиб 32-летний пассажир машины, который ехал на переднем сидении.
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Пассажир легковушки, который ехал на переднем сидении, от полученных травм скончался на месте.
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