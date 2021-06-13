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Лодка с семьей перевернулась Карелии – утонули двое детей
13.06.2021 18:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 июн – Sputnik. Два ребенка утонули в Карелии после того, как перевернулась лодка, их родителей сейчас ищут спасатели, сообщил в воскресенье Госкомитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения региона.
По информации ведомства, тела двух девочек трех и шести лет были обнаружены в день трагедии – в субботу 12 июня, поиски родителей продолжаются.
На месте происшествия работают специалисты петрозаводского отряда поисково-спасательной службы с необходимым оборудованием.
По предварительным данным, лодка могла перевернуться от толчка при повороте.
В комитете подчеркнули, что трагедии можно было избежать, если бы на находящихся в лодке людях были спасательные жилеты.
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Спасатели подчеркивают, что трагедии можно было избежать, если бы на находящихся в лодке людях были спасательные жилеты.
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