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Лодка с семьей перевернулась Карелии – утонули двое детей

13.06.2021 18:21 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 июн – Sputnik. Два ребенка утонули в Карелии после того, как перевернулась лодка, их родителей сейчас ищут спасатели, сообщил в воскресенье Госкомитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения региона.

По информации ведомства, тела двух девочек трех и шести лет были обнаружены в день трагедии – в субботу 12 июня, поиски родителей продолжаются.

На месте происшествия работают специалисты петрозаводского отряда поисково-спасательной службы с необходимым оборудованием.

По предварительным данным, лодка могла перевернуться от толчка при повороте.

В комитете подчеркнули, что трагедии можно было избежать, если бы на находящихся в лодке людях были спасательные жилеты.

 
Теги: Минск
 
 
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Спасатели подчеркивают, что трагедии можно было избежать, если бы на находящихся в лодке людях были спасательные жилеты.
 
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