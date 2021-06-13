Лодка с семьей перевернулась Карелии – утонули двое детей

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 июн – Sputnik. Два ребенка утонули в Карелии после того, как перевернулась лодка, их родителей сейчас ищут спасатели, сообщил в воскресенье Госкомитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения региона.

По информации ведомства, тела двух девочек трех и шести лет были обнаружены в день трагедии – в субботу 12 июня, поиски родителей продолжаются.

На месте происшествия работают специалисты петрозаводского отряда поисково-спасательной службы с необходимым оборудованием.

По предварительным данным, лодка могла перевернуться от толчка при повороте.

В комитете подчеркнули, что трагедии можно было избежать, если бы на находящихся в лодке людях были спасательные жилеты.