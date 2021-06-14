Удар током: установлены обстоятельства гибели рабочего в Барановичах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 июн – Sputnik. Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета выяснил обстоятельства происшествия, в результате которого погиб рабочий, сообщается на сайте СК.

Уголовное дело передано в прокурору для направления в суд.

Трагедия произошла 23 апреля прошлого года. При выполнении работ по демонтажу оборудования электрослесарь 1970 года рождения был поражен техническим электричеством. От полученной травмы он скончался на месте. Его обнаружили в трансформаторной будке.

Повышенная опасность

В ходе следствия выяснилось, что мастер электрического цеха поручил бригаде из трех человек проведение строительных работ с повышенной опасностью. А он, в свою очередь, это задание получил от начальника электроцеха. Руководитель цеха, давая такое распоряжение, нарушил требования технических документов по эксплуатации оборудования и законодательства по охране труда.

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Дело в том, что члены бригады не были обучены работам, связанным с демонтажем ячеек. К тому же они не прошли проверку знаний и первичный инструктаж по охране труда.

"Рабочие перед выполнением операций не убедились в отсутствии электрического напряжения на данном участке. Мастер там не присутствовал", - уточнили в СК.

Вину не признали

В ходе следствия начальник и мастер электрического цеха вину в совершении преступления не признали.

Следователи допросили обвиняемых, родственников погибшего и свидетелей. Проведены осмотры места происшествия, документов и предметов. Заключения судебно-медицинских и комиссионной технической экспертиз приобщены к материалам уголовного дела.

Начальнику цеха предъявлено обвинение по ч.2 ст.428 УК – "Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека", а мастеру – по ч.2 ст.303 – "Нарушение правил безопасности строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека". Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

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