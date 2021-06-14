Смертельный удар током: в Ивацевичском районе погиб 18-летний парень

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 июн - Sputnik. Ивацевичские следователи проводят проверку по факту смерти 18-летнегог местного жителя, который был травмирован ночью 12 июня током высоковольтной линии электропередач, сообщили в СК.

Сообщение о травмировании местного жителя в правоохранительные органы поступило рано утром 12 июня.

"Предварительно установлено, что парень, находясь вблизи железнодорожных путей в компании троих друзей, решил ради развлечения взобраться на укладочный кран. Когда он поднялся на подвижную стрелу крана, то был травмирован ударом тока высоковольтной линии электропередач", - сообщили Sputnik в СК.

От полученных травм потерпевший скончался на месте. Следственно-оперативной группой с участием специалистов УГКСЭ по Брестской области проведен осмотр места происшествия.

"В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза. Уже проведены опросы очевидцев и родственников погибшего", - рассказали следователи.

Установлено, что один из ребят в момент происшествия разговаривал по телефону и отошел от компании, а двое других сидели на скамейке и к укладочному крану не подходили. Каких-либо данных о том, что, находясь на крыше крана, парень пытался сделать селфи, не имеется, сказали в СК.

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