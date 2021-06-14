Движение трех маршрутов трамваев было затруднено из-за ДТП в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 июн – Sputnik. Авария, из-за которой останавливалось движение трамваев на маршрутах № 1, 5, 6, произошла в понедельник на улице Якуба Коласа, сообщила пресс-служба Минсктранса.

В 12:37 на улице Якуба Коласа, 38 в направлении проспекта Машерова останавливалось движение трех маршрутов трамваев (1, 5, 6), так как произошло дорожно-транспортное происшествие. Читатели Sputnik сообщили, что столкнулись три машины и трамвай, из-за них и образовался затор.

В связи с этим было изменено движение трамваев № 1 и 6, которые ездили до ДС "Озеро", №5 - до РК З. Бядули. Также ходил временный автобусный маршрут № 906 (ДС "Карбышева"-Красная).

В 13:47 движение вновь возобновили.

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