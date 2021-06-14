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Часть Абхазии и Грузии остались без света из-за аварии на ИнгурГЭС
14.06.2021 14:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июн – Sputnik. Множество районов Грузии и Абхазии остались без электричества из-за аварии на Ингурской ГЭС
Как сообщила пресс-служба РУП "Черноморэнерго", аварийная остановка генераторов произошла в понедельник на гидроэлектростанции. На месте работают специалисты Ингур ГЭС.
"Без электроэнергии остались Галский район, Очамчирский район, Гулрыпшский район, часть Сухумского и Гагрского районов", - говорится в сообщении.
По данным Sputnik Грузия, половине абонентов в Тбилиси не подается электроэнергия, также ограничено электроснабжение и в регионах.
Ингурская ГЭС является крупнейшей ГЭС в регионе, она снабжает электроэнергией Абхазию и Грузию. Плотина, водоприемник и часть тоннеля находятся на контролируемой властями Грузии территории, а машинные залы, четыре перепадные ГЭС и Галское водохранилище, пульт управления и здание станции - на территории Абхазии.
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Плотина Ингурской ГЭС находится на контролируемой властями Грузии территории, а машинные залы, четыре перепадные ГЭС и Галское водохранилище - на территории...
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