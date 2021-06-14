Сикорский: расследование инцидента с самолетом Ryanair нужно только Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 июн – Sputnik. Расследование воздушного инцидента с лайнером ирландского лоукоста Ryanair нужно только Беларуси, заявил на брифинге в понедельник глава департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Артем Сикорский.

По его словам, 23 мая в 21:03 по минскому времени Беларусь отправила в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) заявление о необходимости расследования в связи с фейками об инциденте с Ryanair.

Он напомнил, что 24 мая вместе с представителями белорусских ВВС и ПВО был проведен брифинг о событиях в небе надо Беларусью.

"Ни одна сторона на такую открытость не пошла", – констатировал глава департамента.

При этом Сикорский выразил удивление на реакцию западных стран на совете ИКАО 28 мая.

"Четвертого июня генсек ИКАО уведомила нас о создании комиссии по расследованию. До нас не довели состав комиссии. В настоящее время о визите комиссии ИКАО в Беларусь речи не идет. Наверное, это новая нормальность", – предположил он.

По его мнению, это создало ситуацию беззакония в международной сфере авиации: европейские страны и Украина в нарушение 11 статьи Чикагской конвенции ввели ограничения для белорусских авиакомпаний.

"Кроме Беларуси результаты расследования по делу Ryanair никому не нужны", – подчеркнул Сикорский.

Глава департамента рассказал, что власти Беларуси обратились 1 июня в Польшу и Ирландию за объективными данными контроля и ответа не получили.

Инцидент с самолетом Ryanair в Минске

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

Позже выяснилось, что этим рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским. При проверке документов в аэропорту Протасевича задержали. Против блогера возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с ним был задержана гражданка РФ София Сапега .

В ЕС сразу же заявили, что белорусские власти вынудили самолет совершить посадку в Национальном аэропорту Минск и запретили белорусской авиакомпании летать над своей территорией . Запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза начал действовать 5 июня после публикации соответствующего решения Совета ЕС. Кроме того, в Брюсселе рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.

Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство республики.

Беларусь заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщал командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб.

Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair.

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