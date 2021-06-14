Протасевич рассказал, избивают ли его в СИЗО КГБ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 июн – Sputnik. Жалоб на здоровье и содержание нет, также никто меня не избивал, это смешно, заявил на пресс-конференции в Национальном пресс-центре Беларуси Роман Протасевич.

О том, что задержанный примет участие в брифинге МИД Беларуси по актуальным вопросам, связанным с посадкой самолета Ryanair, стало известно в последний момент. Открывая пресс-конференцию, официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз отметил , что Роман Протасевич изъявил желание выступить перед СМИ, ему эта возможность предоставлена легально.

Протасевич зашел в зал, где проходит пресс-конференция, в сопровождении одного сотрудника в черном камуфляже, он не в наручниках, на нем клетчатая рубашка, похожая на ту, в которой задержанный давал нашумевшее интервью . За столом на пресс-конференции он сидит рядом с председателем Следственного комитета Беларуси Дмитрием Горой.

Журналисты задали вопрос Протасевичу, подвергается ли он физическому насилию в СИЗО КГБ.

"Хорошо, что разговор начался с шутки. Даже комментировать не буду это смешно. Следы на руках – это следы от стяжек в момент задержания. Это единственное, что было", - сказал он.

По словам Протасевича, он чувствует себя прекрасно и находится в хорошем настроении.

"Со мной все в порядке. СИЗО, конечно, не квартира в Вильнюсе, но со мной все хорошо. Я понимаю, почему я нахожусь под следствием, понимаю, за какие преступления мне придется отвечать", - заверил Роман.

О добровольном участии

Роман подчеркнул, что никакого торга со следствием у него не было. Участие в пресс-конференции, которая проходит в понедельник, является исключительно добровольным, как и ранее интервью телеканалу ОНТ.

"Это мой выбор и мое решение. Выступление – это мое желание, я мог в любой момент отказаться. Я нанес огромный урон стране и теперь хочу все исправить. Я никого не сдаю, я сотрудничаю со следствием, помогаю своей стране и намерен помогать дальше", - добавил он.

Об олигархе

В одной из частей интервью на телеканале ОНТ Протасевич заявлял, что якобы какой-то российский олигарх финансировал протесты в Беларуси. По словам задержанного, это компания, которая имеет в названии слово "Урал".

На пресс-конференции журналисты попросили назвать фамилию олигарха.

"Все что я помнил, я уже сказал, мне добавить нечего. Не понимаю тех инсинуаций, которые идут. Я не могу не вспомнить ни фамилию, ни название компании", - ответил Роман.

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Сторонником не стану

Ранее в интервью телеканалу ОНТ Протасевич назвал Лукашенко человеком со стальными яйцами. Он подчеркнул, что не станет сторонником белорусского лидера.

"Я его уважаю как человека, который смог выстоять перед тем натиском, который начался прошлым летом и продолжается до сих пор, но я не перехожу на сторону государства. Никто меня ни в чем не переубеждал. Я говорю искренне", - добавил он.

Заложники ситуации

По словам Протасевича, его родители и София Сапега стали заложниками ситуациями.

"Что касается родителей, они находятся в Польше в условиях информационного вакуума. Их просто используют, за их спинами стоят конкретные политические деятели", - отметил он.

Что произошло

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая 2021 года самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту находился Роман Протасевич - сооснователь и экс-главред Telegram-канала Nexta, признанного белорусским судом экстремистским. Протасевича и его подругу, россиянку Софию Сапегу задержали. В Беларуси они стали фигурантами уголовных дел.

Последует

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