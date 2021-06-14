СК: мы больше всех заинтересованы установить истину по делу Ryanair

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 июн – Sputnik. В Беларуси участились случаи электронного терроризма, заявил председатель Следственного комитета Дмитрий Гора.

По его словам, по факту сообщения об опасности минирования самолета Ryanair возбудили уголовное дело. Производятся все необходимые следственные действия.

"У нас участились случаи электронного терроризма. С 2019 года возбуждено порядка 295 уголовных дел по таким фактам. В этом году уже 130 уголовных дел возбуждено", – уточнил Дмитрий Гора.

Он сообщил, что из них 11 дел – о минировании самолетов, 14 – аэропорта.

"Мы больше всех заинтересованы в том, чтобы установить истину по делу. Это найти человека, найти лиц, которые отправили это сообщение, были заинтересованы в том, что произошло", – отметил глава СК.

При том он напомнил, что сообщение о минировании было отправлено через сервис анонимной почты, которая определяется по локализации как Швейцария.

"Мы рассчитываем на оказание международной помощи", – заверил он. Причем констатировал, что к властям Швейцарии обращались за помощью в 2019 году по аналогичному делу, но ответа не дождались.

Инцидент с самолетом Ryanair в Минске

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

Позже выяснилось, что этим рейсом летел бывший главный редактор Telegram-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским. При проверке документов в аэропорту Протасевича задержали. Против блогера возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с ним был задержана гражданка РФ София Сапега .

В ЕС сразу же заявили, что белорусские власти вынудили самолет совершить посадку в Национальном аэропорту Минск и запретили белорусской авиакомпании летать над своей территорией . Запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза начал действовать 5 июня после публикации соответствующего решения Совета ЕС. Кроме того, в Брюсселе рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.

Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство республики.

Беларусь заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщал командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб.

Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair.

Читайте также: