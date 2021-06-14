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Глава СК Беларуси рассказал, в чем обвиняют россиянку Сапегу

14.06.2021 17:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 июн - Sputnik. София Сапега находилась в поле зрения белорусских силовиков, председатель Следственного комитета Дмитрий Гора.

По его словам, гражданка России Софии Сапега была задержана в аэропорту по статье 342 УК Беларуси (участие в массовых беспорядках).

Позже россиянке было предъявлено обвинение по другой статье - организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и разжигании социальной вражды и розни.

"Она была привлечена в качестве обвиняемой по уголовному делу, которое расследуется по части третьей статьи 130 - разжигание социальной вражды и розни", - уточнил он.

При этом глава СК данные меры пояснил тем, что Сапега была администратором Telegram-канала, который признан экстремистским в Беларуси и где выкладывали данные силовиков и госслужащих.

По данному факту велась оперативная работа еще с конца прошлого года, когда были возбуждены уголовные дела.

"Естественно, София Сапега находилась в поле зрения", - заверил Дмитрия Гора.

После чего добавил, что в поле зрения она была как лицо, возможно причастное к данным преступлениям.

"После того, как она оказалась здесь, она сразу дала показания о том, что являлась администратором этих Telegram-каналов. То есть у нас появились конкретные основания, чтобы ее привлекать к ответственности по этому уголовному делу. Она привлечена в качестве обвиняемой", - особо отметил глава СК.

Что произошло

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая 2021 года самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту находились Роман Протасевич - сооснователь и экс-главред Telegram-канала Nexta, признанного белорусским судом экстремистским, и его подруга, россиянка София Сапега. После посадки борта в аэропорту Минска их задержали. В Беларуси Протасевич и Сапега стали фигурантами уголовных дел.

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Теги: Минск
 
 
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Гражданка РФ была задержана вместе с белорусским гражданином Романом Протасевичем после посадки в столичном аэропорте лоукостера Ryanair.
 
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