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Женщину сбил поезд в Бобруйском районе

14.06.2021 19:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 июн – Sputnik. Женщина переходила железнодорожные пути с шестилетней внучкой в Бобруйском районе, ее сбил поезд, сообщила пресс-служба Следственного комитета Беларуси.

ЧП произошло днем 13 июня. 50-летнюю женщину и 6-летнюю внучку на остановочную платформу "Микуличи" привез родственник, у которого они гостили.

На переезде сработала звуковая сигнализация и светофор, которые предупредили о приближающемся поезде. Женщина увидела, что на противоположной стороне платформы на станцию также прибывает их поезд.

Чтобы не опоздать, вместе с внучкой она вышла из машины. Девочка успела перебежать железнодорожные пути, а вот женщине не удалось быстро преодолеть рельсы, она была травмирована приблизившимся поездом.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Бобруйский межрайонный отдел проводит проверку.

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Теги: Минск
 
 
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Вместе с ней была маленькая внучка, которая перебежала железнодорожные пути, 50-летняя женщина сделать это не успела.
 
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