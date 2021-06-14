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Женщину сбил поезд в Бобруйском районе
14.06.2021 19:57 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июн – Sputnik. Женщина переходила железнодорожные пути с шестилетней внучкой в Бобруйском районе, ее сбил поезд, сообщила пресс-служба Следственного комитета Беларуси.
ЧП произошло днем 13 июня. 50-летнюю женщину и 6-летнюю внучку на остановочную платформу "Микуличи" привез родственник, у которого они гостили.
На переезде сработала звуковая сигнализация и светофор, которые предупредили о приближающемся поезде. Женщина увидела, что на противоположной стороне платформы на станцию также прибывает их поезд.
Чтобы не опоздать, вместе с внучкой она вышла из машины. Девочка успела перебежать железнодорожные пути, а вот женщине не удалось быстро преодолеть рельсы, она была травмирована приблизившимся поездом.
От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.
Бобруйский межрайонный отдел проводит проверку.
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Вместе с ней была маленькая внучка, которая перебежала железнодорожные пути, 50-летняя женщина сделать это не успела.
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