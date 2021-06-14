Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 14 июн – Sputnik. Витебские милиционеры провели мониторинг учреждений образования области, во время которого проверили, насколько просто проникнуть на территорию учреждения с коробкой, где, якобы, находится "взрывное устройство".

Сколько школ они условно "взорвали" и довольны ли результатами проверки – в материале Sputnik.

"Вас только что взорвали"

В редакцию Sputnik обратились читатели, работающие в одной из деревенских школ Витебской области, которые рассказали о необычной проверке безопасности в их учреждении. Неизвестный с коробкой в руках зашел в школу, дошел до кабинета директора и, представившись сотрудником милиции, сообщил: "Вас только что взорвали".

За комментариями Sputnik обратился к правоохранителям.

"Действительно, мы провели масштабную проверку учебных заведений области. Проверили 342 школы, 189 садов, 39 ссузов и шесть высших учебных заведений", – сообщил старший инспектор по особым поручениям УОПП МОБ УВД Витебского облисполкома Роман Бардеев.

По его словам, одним из основных триггеров к проведению мониторинга послужили недавние события в Казани . Бардеев отметил, что милиция регулярно проводит подобные проверки, но впервые на территории учебных заведений проносили "взрывное устройство".

"Подобными действиями мы хотим добиться, чтобы дети чувствовали себя максимально безопасно в "храмах образования", где находятся очень много времени", – подчеркнул собеседник.

Бардеев сообщил, что Департамент охраны регулярно проводит обучение служащих учреждений образования, где моделируют различные чрезвычайные ситуации, в том числе возможную доставку на территорию взрывного устройства.

Результаты проверки

Результаты проверки не очень обрадовали милиционеров. Правоохранителям удалось беспрепятственно пройти в несколько десятков учреждений образования. В главное управление образования Витебского облисполкома и в местные исполнительные и распорядительные органы власти были направлены информационные письма по всем нарушениям.

"Основная проблема, на мой взгляд, в том, что пропускной режим осуществляют в основном пенсионеры и женщины, которые не очень переживают за некоторые моменты безопасности. Если в учреждение входит человек в костюме, представляется работником управления образования, его пропускают в основном безо всяких вопросов, не глядя, что у него в руках", – заявил Бардеев.

Во время проверки обнаружилась еще одна проблема: в некоторых школах открывали для проветривания спортивные залы и оставляли их без присмотра. Туда милиционерам тоже удавалось проникнуть безо всяких проблем. Вообще правоохранители нашли много способов, как пробраться незамеченными в школы.

Что предлагают

"В первую очередь, мы бы хотели, чтобы пропускной режим в учреждениях образования обеспечивали сотрудники Департамента охраны. Это специально обученные специалисты, которые не только знают, как реагировать на чрезвычайные ситуации, но и в рамках закона имеют право досматривать личные вещи граждан, что запрещено делать сотрудникам школ, – отметил Бардеев.

Во-вторых, милиционеры предлагают установить во всех школах с большим количеством учащихся турникеты, которые позволяют пропускать внутрь только детей и сотрудников учреждения, а также дают возможность родителям контролировать детей.

"При определенной плате родители могут воспользоваться системой удаленного контроля "пришел/ушел", тогда им будут приходить СМС каждый раз, когда ребенок заходит или покидает учреждение образования. К сожалению, сейчас турникеты установлены не во всех школах", – сообщил милиционер.

Также Бардеев отметил, что в школах необходимо установить камеры видеонаблюдения. В Витебске все школы оборудованы наблюдением, но на периферии дела обстоят хуже.

По словам инспектора, камеры, установленные в соответствии с Указом президента Республики Беларусь №527 "О вопросах создания и применения системы видеонаблюдения в интересах обеспечения общественного порядка", могут не только стать доказательной базой после совершения правонарушения, но и замечательной профилактикой от преступлений. Поскольку человек, зная, что в учреждении установлено видеонаблюдение, не решится на возможное правонарушение.

Кроме того, Бардеев подчеркнул, что в Витебской области все школы, которые находятся в "зоне реагирования", оборудованы тревожными кнопками. "Зона реагирования" – это расстояние, на которое сигнал с кнопки может достигать пульта дежурного.

Как отметил милиционер, ежегодные проверки в школах показывают почти одинаковые результаты. То есть, хотя с сотрудниками школьной охраны постоянно проводят тренинги и переподготовку, многие из них, к сожалению, относятся к возможной опасности недостаточно серьезно.

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