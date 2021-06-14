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Подача электроэнергии в Абхазии и Грузии восстановлена
15.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 июн – Sputnik. Подача электроэнергии в Абхазии и Грузии восстановлена, также ликвидирована авария, из-за которой были остановлены генераторы Ингурской ГЭС, сообщили в РУП "Черноморэнерго".
© Sputnik / Владимир Попов
"Подача электроэнергии на всей территории республики восстановлена", – отметили в "Черноморэнерго".
Компания "Государственная электросистема Грузии" выпустила заявление, в котором говорится, что аварийные бригады устранили последствия отключения Ингурской ГЭС и линии электропередачи "Имерети" на 500 кВ.
Из-за аварии в понедельник без электричества
"К настоящему времени электроснабжение страны полностью восстановлено", – сказано в заявлении.
Ингурская ГЭС является крупнейшей ГЭС в регионе, она снабжает электроэнергией Абхазию и Грузию. Плотина, водоприемник и часть тоннеля находятся на контролируемой властями Грузии территории, а машинные залы, четыре перепадные ГЭС и Галское водохранилище, пульт управления и здание станции – на территории Абхазии.
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В понедельник из-за аварии на Ингурской ГЭС много районов Грузии и Абхазии остались без электричества, инцидент удалось оперативно разрешить.
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