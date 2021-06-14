Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 июн – Sputnik. Подача электроэнергии в Абхазии и Грузии восстановлена, также ликвидирована авария, из-за которой были остановлены генераторы Ингурской ГЭС, сообщили в РУП "Черноморэнерго".

"Подача электроэнергии на всей территории республики восстановлена", – отметили в "Черноморэнерго".

Компания "Государственная электросистема Грузии" выпустила заявление, в котором говорится, что аварийные бригады устранили последствия отключения Ингурской ГЭС и линии электропередачи "Имерети" на 500 кВ.

Из-за аварии в понедельник без электричества остались множество регионов Грузии и большая часть Тбилиси.

"К настоящему времени электроснабжение страны полностью восстановлено", – сказано в заявлении.

Ингурская ГЭС является крупнейшей ГЭС в регионе, она снабжает электроэнергией Абхазию и Грузию. Плотина, водоприемник и часть тоннеля находятся на контролируемой властями Грузии территории, а машинные залы, четыре перепадные ГЭС и Галское водохранилище, пульт управления и здание станции – на территории Абхазии.