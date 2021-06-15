Дело блогера Тихановского рассмотрят 24 июня в Гомеле - суд

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 июн – Sputnik. Судебное заседание по делу блогера Сергея Тихановского будет рассмотрено 24 июня, сообщили Sputnik в Гомельском областном суде.

"Уголовное дело в Гомеле суд начнет рассматривать 24 июня, суд будет проходить в закрытом судебном заседании в СИЗО Гомеля", - рассказала пресс-секретарь суда Ольга Барсукова.

В конце апреля Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела в отношении Сергея Тихановского, Николая Статкевича и четырех представителей оппозиции, им предъявлено обвинение. Что касается Тихановского, то ему инкриминируется организация массовых беспорядков, распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, которые направлены на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов. Кроме того, блогеру вменяют угрозы председателю ЦИК, а также организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Согласно материалам дела, Тихановский с июня 2019 года планировал организацию массовых беспорядков на территорию Беларуси в период подготовки к президентским выборам в республике. В ходе обыска в его доме найдено пневматическое оружие и 900 тысяч долларов.

Материалы уголовного дела насчитывают более 170 томов.

Во вторник стало известно, что супругу блогера, экс-кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую, ранее объявленную в розыск, исключили из базы разыскиваемых лиц в России. По информации МВД РФ, это было сделано по запросу белорусской стороны. Тихановская в Беларуси проходит по уголовному делу, возбужденному в отношении членов Координационного совета оппозиции по ч. 1 ст. 361 Уголовного кодекса – "за публичные призывы к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя республики или совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности страны".

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