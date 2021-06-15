Умер космонавт Владимир Шаталов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 июн – Sputnik. Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Владимир Шаталов умер во вторник, об этом сообщила пресс-служба "Роскосмос".

"Сегодня, 15 июня, на 94-м году жизни умер дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Владимир Александрович Шаталов", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

© Sputnik / Николай Макаров Кадр из документального фильма "Встреча на орбите" о первом групповом космическом полете космических кораблей "Союз-4" и "Союз-5"

Шаталов родился в 1927 году, участвовал в Великой отечественной войне. После войны закончил Качинское военное авиационное училище летчиков и Военно-воздушную академию, затем работал летчиком-инструктором, позже командиром эскадрильи.

Первый полет он совершил в январе 1969 года на корабле "Союз-4". Тогда же была произведена стыковка пилотируемых кораблей в космосе: "Союз-4" пристыковался к "Союзу-5", из одного корабля в другой через открытый космос смогли перейти космонавты Алексей Елисеев и Евгений Хрунов.

Всего на счету Шаталова три космических полета.

В 1987-1991 годах Шаталов был начальником подмосковного Центра подготовки космонавтов, имел ряд государственных наград и медалей, в том числе иностранных.

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