Бил палкой, привязал к забору: живодера оштрафовали за убийство хаски

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 июн – Sputnik. Жителя Могилевской области наказали штрафом за убийство хаски, об этом сообщает Генпрокуратура.

По данным ведомства, 53-летний житель деревни Браково в августе 2020 года на приусадебном участке "демонстративно проявляя жестокость", набросил петлю на шею хаски, принадлежавшего соседям.

Затем он подвел собаку к ограждению и натянул веревку таким образом, чтобы животное на доставало до земли передними лапами, после чего не менее двух раз ударил хаски по голове палкой. Собака после этого погибла.

Мужчине было инкриминировано жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное из хулиганских и иных низменных побуждений.

"Прокуратура Могилевского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу", - уточнили в прокуратуре.

Фигуранту на основании ч.1 ст.339-1 УК РБ было назначено наказание в виде штрафа в размере 40 базовых величин (1160 рублей).

Напомним, что ранее в Новогрудке неизвестный мужчина расстрелял на пустыре собаку . Раненое животное умерло по пути в ветклинику. Спустя полтора месяца виновник был найден . Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 10 базовых величин – 290 рублей.

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