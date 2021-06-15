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По делу о поджоге дверей милицейского вуза задержан могилевчанин
15.06.2021 13:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 июн – Sputnik. Житель Могилева задержан по делу о поджоге дверей Могилевского института МВД, сообщили во вторник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел 10 июня – во входную дверь учебного заведения была брошена бутылка с зажигательной смесью. Спустя некоторое время оперативники вышли на след подозреваемого, им оказался 27-летний житель областного центра.
"В его квартире обнаружены горючая жидкость, ветошь, а также маска и одежда, в которых, по оперативной информации, молодой человек совершил преступление", - рассказали в МВД Беларуси.
Отмечается, что задержанный состоит в деструктивных чатах, он сам рассказал, что поддался радикальным призывам и изготовил "коктейль Молотова" по инструкции, найденной в Интернете.
Действиям могилевчанина дана правовая оценка, в отношении задержанного возбуждены уголовные дела за хулиганство, умышленное повреждение имущества и незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ.
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Как пояснил сам задержанный, изготовить "коктейль Молотова" он смог по инструкции, которую нашел в Интернете.
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