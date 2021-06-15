По делу о поджоге дверей милицейского вуза задержан могилевчанин

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 июн – Sputnik. Житель Могилева задержан по делу о поджоге дверей Могилевского института МВД, сообщили во вторник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 10 июня – во входную дверь учебного заведения была брошена бутылка с зажигательной смесью. Спустя некоторое время оперативники вышли на след подозреваемого, им оказался 27-летний житель областного центра.

"В его квартире обнаружены горючая жидкость, ветошь, а также маска и одежда, в которых, по оперативной информации, молодой человек совершил преступление", - рассказали в МВД Беларуси.

Отмечается, что задержанный состоит в деструктивных чатах, он сам рассказал, что поддался радикальным призывам и изготовил "коктейль Молотова" по инструкции, найденной в Интернете.

Действиям могилевчанина дана правовая оценка, в отношении задержанного возбуждены уголовные дела за хулиганство, умышленное повреждение имущества и незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ.

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