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В Минском районе на 32-м км автодороги Минск - Нарочь в аварии погибли 2 человека

15.06.2021 14:39 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Два человека погибли в ДТП в Минском районе. Авария случилась на 32-м км автодороги Минск - Нарочь вблизи д. Щербины. 29-летний водитель Volkswagen Passat не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в фуру. В результате водитель и 29-летний пассажир Volkswagen от полученных травм погибли на месте происшествия. Известно, что они не были пристегнуты ремнями безопасности. 28-летний водитель большегруза не пострадал.


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Теги: Брест, Минск
 
 
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Два человека погибли в ДТП в Минском районе. Авария случилась на 32-м км автодороги Минск - Нарочь вблизи д. Щербины. 29-летний водитель Volkswagen Passat не справился с...
 
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