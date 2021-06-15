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В Минском районе на 32-м км автодороги Минск - Нарочь в аварии погибли 2 человека
Источник материала: БTДва человека погибли в ДТП в Минском районе. Авария случилась на 32-м км автодороги Минск - Нарочь вблизи д. Щербины. 29-летний водитель Volkswagen Passat не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в фуру. В результате водитель и 29-летний пассажир Volkswagen от полученных травм погибли на месте происшествия. Известно, что они не были пристегнуты ремнями безопасности. 28-летний водитель большегруза не пострадал.
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Два человека погибли в ДТП в Минском районе. Авария случилась на 32-м км автодороги Минск - Нарочь вблизи д. Щербины. 29-летний водитель Volkswagen Passat не справился с...
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