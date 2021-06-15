Приговор за автонаезд: минчанин получил 10 лет за покушение на милиционера

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 июн – Sputnik. Верховный суд Беларуси оставил в силе приговор Мингорсуда минчанину, которому было назначено 10 лет колонии за покушение на убийство сотрудника ГАИ, сообщили в Uенеральной прокуратуре.

Минский городской суд 5 марта 2021 года назначил 41-летнему обвиняемому 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Такое наказание он получил за то, что вечером 12 августа 2020 года на проспекте Победителей в Минске на автомобиле Skoda Kodiaq умышленно совершил наезд на сотрудника ГАИ. Обвиняемый обжаловал приговор суда первой инстанции.

"Уголовное дело в апелляционном порядке было рассмотрено судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда. Приговор Мингорсуда оставлен в силе", сообщили Sputnik в генпрокуратуре.

Обвиняемый признан виновным в покушении на убийство сотрудника органов внутренних дел в связи с выполнением им обязанностей по охране общественного порядка и осужден по ч.1 ст.14, ст.362 Уголовного кодекса. Решение Верховного суда вступило в законную силу с момента оглашения.

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