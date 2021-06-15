Volkswagen врезался в фуру под Минском: погибли 2 человека

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 июн – Sputnik. Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли в результате столкновения с большегрузом, сообщили в управлении ГАИ Миноблисполкома.

Авария произошла около 23:00 в понедельник 14 июня на 32-м километре дороги Минск – Молодечно – Нарочь возле деревни Щербины.

"Водитель, двигаясь на автомобиле Volkswagen Passat в направлении Минска, не справился с управлением. Мужчина выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной Renault с полуприцепом", – сказали в ГАИ.

Там также отметили, что в аварии смертельные травмы получили гражданин, находившийся за рулем легковушки, и его 29-летний пассажир – оба скончались на месте.

Уже известно, что ни водитель, ни пассажир Volkswagen во время движения не были пристегнуты ремнями безопасности.

По этому факту Минским райотделом Следственного комитета возбуждено дело по ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).