Адвокат: до родителей Романа Протасевича дошло его письмо из СИЗО КГБ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 июн - Sputnik. Родители основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским, Романа Протасевича, которые в настоящее время находятся в Польше, получили от него письмо и очень рады этому обстоятельству, сообщила Sputnik защитник Протасевича Инесса Оленская.

"Мы совсем недавно общались и родители Романа (Протасевича - Sputnik) сообщили, что наконец-то дошло к ним его письмо. Они очень рады. Говорят, что хорошее письмо", - сказала Оленская.

По ее словам, они с родителями Протасевича не обсуждали прошедшую пресс-конференцию .

"Я с родителями на связи. Но пресс-конференцию не обсуждали. У нас были другие вопросы для разговора. Родители интересовались, дошли ли до него деньги, которые Роману выслали на счет", - рассказала адвокат.

Она пояснила, что ее доверитель просил, чтобы родные выслали ему деньги для покупки книг. Согласно существующим правилам, из СИЗО КГБ можно через администрацию в ближайшем книжном магазине заказать нужную книгу, оплатив покупку деньгами с личного счета лица, содержащегося под стражей (деньги могут перечислить только близкие родственники). Для совершения покупки необходимо знать IMEI книги, его сообщить могут родные в письме или адвокат при встрече.

"Я уже заходила в этот книжный магазин. Книги поступят напрямую в СИЗО КГБ из этого магазина, когда деньги будут списаны со счета, - сказала адвокат и пошутила. - Такой сервис".

Отвечая на вопрос о том, когда пройдут очередные следственные действия с Протасевичем, защитник сказала: "Никто меня пока не вызывал (в СИЗО). Он (Протасевич - Sputnik) же на пресс-конференции сказал, что все следственные действия проходят с участием адвоката. Раз меня не звали, значит никакие следственные действия не планируются пока", - отметила она.

Оленская напомнила, что с момента задержания она три раза встречалась с Протасевичем в СИЗО, в том числе два раза для участия в следственных действиях. Другие подробности собеседник Sputnik не сообщила, напомнив, что с нее взята подписка о неразглашении.

Протасевич был задержан 23 мая в Национальном аэропорту Минск. Блогер летел из Афин в Вильнюс. Самолет ирландской авиакомпании Ryanair экстренно сел в белорусской столице после сообщения о минировании. Впоследствии информация о бомбе на борту лайнера не подтвердилась.

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