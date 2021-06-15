|
Адвокат: до родителей Романа Протасевича дошло его письмо из СИЗО КГБ
15.06.2021 19:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 июн - Sputnik. Родители основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским, Романа Протасевича, которые в настоящее время находятся в Польше, получили от него письмо и очень рады этому обстоятельству, сообщила Sputnik защитник Протасевича Инесса Оленская.
"Мы совсем недавно общались и родители Романа (Протасевича - Sputnik) сообщили, что наконец-то дошло к ним его письмо. Они очень рады. Говорят, что хорошее письмо", - сказала Оленская.
По ее словам, они с родителями Протасевича не обсуждали прошедшую
"Я с родителями на связи. Но пресс-конференцию не обсуждали. У нас были другие вопросы для разговора. Родители интересовались, дошли ли до него деньги, которые Роману выслали на счет", - рассказала адвокат.
Она пояснила, что ее доверитель просил, чтобы родные выслали ему деньги для покупки книг. Согласно существующим правилам, из СИЗО КГБ можно через администрацию в ближайшем книжном магазине заказать нужную книгу, оплатив покупку деньгами с личного счета лица, содержащегося под стражей (деньги могут перечислить только близкие родственники). Для совершения покупки необходимо знать IMEI книги, его сообщить могут родные в письме или адвокат при встрече.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Я уже заходила в этот книжный магазин. Книги поступят напрямую в СИЗО КГБ из этого магазина, когда деньги будут списаны со счета, - сказала адвокат и пошутила. - Такой сервис".
Отвечая на вопрос о том, когда пройдут очередные следственные действия с Протасевичем, защитник сказала: "Никто меня пока не вызывал (в СИЗО). Он (Протасевич - Sputnik) же на пресс-конференции сказал, что все следственные действия проходят с участием адвоката. Раз меня не звали, значит никакие следственные действия не планируются пока", - отметила она.
Оленская напомнила, что с момента задержания она три раза встречалась с Протасевичем в СИЗО, в том числе два раза для участия в следственных действиях. Другие подробности собеседник Sputnik не сообщила, напомнив, что с нее взята подписка о неразглашении.
Протасевич был задержан 23 мая в Национальном аэропорту Минск. Блогер летел из Афин в Вильнюс. Самолет ирландской авиакомпании Ryanair экстренно сел в белорусской столице после сообщения о минировании. Впоследствии информация о бомбе на борту лайнера не подтвердилась.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Защитник Протасевича уже сходила в ближайший книжный магазин, чтобы присмотреть ему книги для передачи в СИЗО КГБ.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)