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Брестчанин поджег свою квартиру после того, как жена подала на развод

16.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 июн – Sputnik. Житель Бреста совершил поджог собственного жилья после конфликта с супругой. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Беларуси.

По данным СК, инцидент произошел во вторник утром. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, 31-летний брестчанин принес к своей квартире несколько канистр с бензином, облил им комнаты и совершил поджог.

Пожарные службы получили сообщение о возгорании в 11:30, прибыли на место и ликвидировали огонь. На место прибыла также следственно-оперативная группа.

Огонь повредил внутреннюю отделку квартиры, электропроводку и электрооборудование, находившиеся в помещениях. Пострадавших нет.

Как отмечают в СК, по предварительным данным, за пару дней до поджога, брестчанин поссорился с женой из-за того, что она подала на развод.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.218 УК Беларуси: умышленное уничтожение и повреждение имущества, совершенное общеопасным способом.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Мужчина устроил пожар, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Сообщение о том, что огонь охватил часть жилого дома, поступило в 11:30 утра во вторник.
 
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