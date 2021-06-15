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Лобовое ДТП в Новогрудском районе: погибли мать и сын-подросток

16.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 июн – Sputnik. Два пассажира легкового автомобиля погибли в ДТП в Новогрудском районе, еще два человека доставлены в больницу, сообщили в управлении ГАИ Гродненского облисполкома.

По данным инспекции, авария случилась во второй половине дня во вторник 15 июня на дороге Р-5 Барановичи – Новогрудок возле деревни Валевка.

"Произошло лобовое столкновение двух автомобилей Nissan. На месте ДТП погиб 15-летний пассажир автомобиля Nissan Almera", – сказали в ГАИ.

Там также отметили, что 48-летнего водителя второй машины и его 42-летнюю пассажирку, мать подростка, доставили в учреждение здравоохранения, однако спустя некоторое время она скончалась.

Сейчас в больнице находится также мужчина, который был за рулем авотмобиля Nissan Primera.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

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Теги: Минск
 
 
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Пострадавшую в аварии женщину доставили в больницу, однако она скончалась от полученных тяжелых травм.
 
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