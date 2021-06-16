|
Лось столкнулся с машиной на МКАД – животное погибло
16.06.2021 10:59 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 июн – Sputnik. Лось погиб после столкновения с автомобилем Citroen ночью в среду на МКАД, об этом сообщили в ГАИ Минска.
ДТП произошло в 1:05 минут. Машина, за рулем которой находился 28-летний водитель, двигалась по внешнему кольцу МКАД. В районе 5-го километра она столкнулась с диким животным. От удара лось погиб на месте.
По факту случившегося сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска проводят дополнительную проверку.
В ГАИ попросили водителей быть внимательными на дорогах. В случае, если вблизи дороги или на проезжей части находится животное, инспектора рекомендуют максимально снизить скорость - вплоть до остановки. При этом надо включить аварийную сигнализацию для того, чтобы привлечь внимание других участников дорожного движения.
Сигналить в этой ситуации не рекомендуется, так как животное может испугаться и начать вести себя непредсказуемо.
В последнее время участились случаи аварий с участием лосей - причем они зачастую заканчиваются летальными исходами. Так, недавно после столкновения с лосем
Лось также спровоцировал аварию в Осиповичском районе - из-за наезда на него
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария случилась в ночное время - автомобиль получил механические повреждения, лось погиб на месте.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)