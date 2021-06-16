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Лось столкнулся с машиной на МКАД – животное погибло

16.06.2021 10:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 июн – Sputnik. Лось погиб после столкновения с автомобилем Citroen ночью в среду на МКАД, об этом сообщили в ГАИ Минска.

ДТП произошло в 1:05 минут. Машина, за рулем которой находился 28-летний водитель, двигалась по внешнему кольцу МКАД. В районе 5-го километра она столкнулась с диким животным. От удара лось погиб на месте.

По факту случившегося сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска проводят дополнительную проверку.

В ГАИ попросили водителей быть внимательными на дорогах. В случае, если вблизи дороги или на проезжей части находится животное, инспектора рекомендуют максимально снизить скорость - вплоть до остановки. При этом надо включить аварийную сигнализацию для того, чтобы привлечь внимание других участников дорожного движения. 

Сигналить в этой ситуации не рекомендуется, так как животное может испугаться и начать вести себя непредсказуемо.

В последнее время участились случаи аварий с участием лосей - причем они зачастую заканчиваются летальными исходами. Так, недавно после столкновения с лосем погиб 32-летний мотоциклист в Молодечненском районе. ДТП произошло ночью, когда животное вышло на дорогу.

Лось также спровоцировал аварию в Осиповичском районе - из-за наезда на него погиб пассажир легковой машины.

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Авария случилась в ночное время - автомобиль получил механические повреждения, лось погиб на месте.
 
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