СК: за сутки в Беларуси утонули трое детей, тело одного еще не обнаружено

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 июн – Sputnik. Следователи выясняют обстоятельства гибели несовершеннолетних на водоемах: только за минувший вторник в Беларуси утонули трое школьников, сообщили в СК.

"Вечером 15 июня поступило сообщение о том, что в реке Горынь Столинского района утонул 10-летний ребенок. По данным следствия, мальчик с тремя друзьями катался на велосипеде и решил отправиться на речку Горынь искупаться. Когда он зашел в воду, то стал тонуть", – рассказала Sputnik в среду официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

По ее словам, дети позвали взрослых, однако обнаружить мальчика не удалось. Установлено, что он житель Слонима и находился на каникулах у бабушки в Столинском районе.

В настоящее время идет проверка, следователи и сотрудники УГКСЭ по Брестской области провели осмотр места происшествия, зафиксировали следы происшествия. Опрошены друзья и родственники погибшего, отметила Гончарова.

"На месте происшествия продолжают работать сотрудники МЧС и ОСВОД в поисках тела", – уточнила представитель СК.

Каникулы у бабушки

Это не единственная трагедия на воде, которая произошла на водоеме за минувшие сутки.

По словам Гончаровой, вечером 15 июня поступило сообщение о том, что в озере вблизи автодороги Добруш-Тереховка Добрушского района утонул 13-летний мальчик.

Уже установлено, что подросток отправился в магазин и встретил двух знакомых девочек, с которыми поехал на велосипедах на озеро.

"Ребята купались, и подросток стал тонуть. На помощь прибежали очевидцы, однако, тело мальчика достали прибывшие на место сотрудники МЧС. Мальчик - житель города Добруш, он находился на каникулах у бабушки в Добрушском районе", – рассказала Гончарова. По данному факту Добрушским РОСК проводится проверка.

Трагедия на Днепре

Представитель СК сообщила еще об одной трагедии за минувший вторник. Примерно в 20 часов 15 июня текущего года поступило сообщение о том, что в реке Днепр в Оршанском районе утонул 15-летний мальчик.

Установлено, что подросток вместе с двумя несовершеннолетними друзьям купался в реке, в какой-то момент он начал тонуть. На помощь прибежали очевидцы, однако, спасти мальчика не удалось. Прибывшие на место сотрудники ОСВОД достали мальчика из воды без признаков жизни. Установлено, что мальчик является учащимся 9 класса одной из школ города Орши. По данному факту Оршанским МОСК проводится проверка.

Следственный комитет Беларуси призвал взрослых не оставлять без присмотра детей вблизи водоемов.

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