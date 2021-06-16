ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

СК: за сутки в Беларуси утонули трое детей, тело одного еще не обнаружено

16.06.2021 10:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 июн – Sputnik. Следователи выясняют обстоятельства гибели несовершеннолетних на водоемах: только за минувший вторник в Беларуси утонули трое школьников, сообщили в СК.

"Вечером 15 июня поступило сообщение о том, что в реке Горынь Столинского района утонул 10-летний ребенок. По данным следствия, мальчик с тремя друзьями катался на велосипеде и решил отправиться на речку Горынь искупаться. Когда он зашел в воду, то стал тонуть", – рассказала Sputnik в среду официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

По ее словам, дети позвали взрослых, однако обнаружить мальчика не удалось. Установлено, что он житель Слонима и находился на каникулах у бабушки в Столинском районе.

В настоящее время идет проверка, следователи и сотрудники УГКСЭ по Брестской области провели осмотр места происшествия, зафиксировали следы происшествия. Опрошены друзья и родственники погибшего, отметила Гончарова.

"На месте происшествия продолжают работать сотрудники МЧС и ОСВОД в поисках тела", – уточнила представитель СК.

Каникулы у бабушки

Это не единственная трагедия на воде, которая произошла на водоеме за минувшие сутки.

По словам Гончаровой, вечером 15 июня поступило сообщение о том, что в озере вблизи автодороги Добруш-Тереховка Добрушского района утонул 13-летний мальчик. 

© Sputnik / Илья Тимин
Лодка с семьей перевернулась в Карелии – утонули двое детей

Уже установлено, что подросток отправился в магазин и встретил двух знакомых девочек, с которыми поехал на велосипедах на озеро.

"Ребята купались, и подросток стал тонуть. На помощь прибежали очевидцы, однако, тело мальчика достали прибывшие на место сотрудники МЧС. Мальчик - житель города Добруш, он находился на каникулах у бабушки в Добрушском районе", – рассказала Гончарова. По данному факту Добрушским РОСК проводится проверка.

Трагедия на Днепре

Представитель СК сообщила еще об одной трагедии за минувший вторник. Примерно в 20 часов 15 июня текущего года поступило сообщение о том, что в реке Днепр в Оршанском районе утонул 15-летний мальчик.

Установлено, что подросток вместе с двумя несовершеннолетними друзьям купался в реке, в какой-то момент он начал тонуть. На помощь прибежали очевидцы, однако, спасти мальчика не удалось. Прибывшие на место сотрудники ОСВОД достали мальчика из воды без признаков жизни. Установлено, что мальчик является учащимся 9 класса одной из школ города Орши. По данному факту Оршанским МОСК проводится проверка.

Следственный комитет Беларуси призвал взрослых не оставлять без присмотра детей вблизи водоемов.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственный комитет Беларуси призвал взрослых не оставлять без присмотра детей вблизи водоемов, чтобы избежать трагедии.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Один дома: в Пинске из окна выпал 8-летний мальчик и погиб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

15.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by