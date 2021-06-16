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Один дома: в Пинске из окна выпал 8-летний мальчик и погиб

16.06.2021 10:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 июн – Sputnik. Пинским медикам не удалось спасти восьмилетнего мальчика, который получил травмы в результате падения из окна квартиры, говорится на сайте горисполкома.

"В ОВД Пинского горисполкома поступила информация от жительницы города Пинска 1968 года рождения, что ее 8-летний внук выпал из окна квартиры с 7-го этажа, продавив москитную сетку", - сообщил сайт горисполкома.

Реанимационные действия медиков результата не принесли, ребенка спасти не удалось, он скончался от полученных травм.

"Ребенка воспитывала бабушка. На момент трагедии ребенок находился дома один", - сообщили в городском исполкоме.

Там призвали взрослых никогда не оставлять детей без присмотра, не держать окна открытыми, если дома находится маленький ребенок. Кроме этого, нужно установить на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно его открыть.

В свою очередь в Следственном комитете отметили, что по данному факту Пинским межрайонным отделом проводится проверка. Следователи совместно со специалистами УГКСЭ по Брестской области провели осмотр места происшествия, зафиксировали следы. Опрошены друзья и родственники погибшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Городские власти призвали взрослых никогда не оставлять детей без присмотра и не держать окна открытыми, если дома находится маленький ребенок.
 
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