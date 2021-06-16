Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 июн - Sputnik. Оперативники ГУБОПиК вычислили 44-летнего жителя Минска, который передавал идентификационные сведения о госслужащих в экстремистский Telegram-канал, сообщили в МВД.

Следователи дали правовую оценку действиям жителя белорусской столицы и возбудили в отношении него уголовное дело. ГУБОПиК распространил оперативное видео задержания фигуранта дела.

"На момент задержания мужчина работал ведущим специалистом по экономической безопасности одного из коммерческих банков, а до этого – в правоохранительных органах Беларуси", - сообщили Sputnik в министерстве внутренних дел.

Было установлено, что перед увольнением минчанин забрал справочную информацию о представителях органов прокуратуры, подразделений ГКСЭ, ДФР, СК и гражданских организаций.

В материалах для служебного пользования, которые он впоследствии "слил", содержались фамилии сотрудников, их адреса проживания, название должностей, специальных званий, номера служебных и личных мобильных телефонов.

"Все это публиковалось в открытом доступе на деструктивных интернет-ресурсах", - сообщили в МВД. Там уточнили, что в отношении него возбуждено уголовное дело за разжигание социальной вражды или розни по ст. 130 Уголовного кодекса.

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