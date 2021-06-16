ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

За "слив" персональных данных силовиков в Минске задержан сотрудник банка

16.06.2021 14:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 июн - Sputnik. Оперативники ГУБОПиК вычислили 44-летнего жителя Минска, который передавал идентификационные сведения о госслужащих в экстремистский Telegram-канал, сообщили в МВД.

Следователи дали правовую оценку действиям жителя белорусской столицы и возбудили в отношении него уголовное дело. ГУБОПиК распространил оперативное видео задержания фигуранта дела.

"На момент задержания мужчина работал ведущим специалистом по экономической безопасности одного из коммерческих банков, а до этого – в правоохранительных органах Беларуси", - сообщили Sputnik в министерстве внутренних дел.

Было установлено, что перед увольнением минчанин забрал справочную информацию о представителях органов прокуратуры, подразделений ГКСЭ, ДФР, СК и гражданских организаций.

В материалах для служебного пользования, которые он впоследствии "слил", содержались фамилии сотрудников, их адреса проживания, название должностей, специальных званий, номера служебных и личных мобильных телефонов.

"Все это публиковалось в открытом доступе на деструктивных интернет-ресурсах", - сообщили в МВД. Там уточнили, что в отношении него возбуждено уголовное дело за разжигание социальной вражды или розни по ст. 130 Уголовного кодекса.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перед увольнением из правоохранительных органов задержанный забрал информацию о представителях ряда силовых структур.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Лось столкнулся с машиной на МКАД – животное погибло
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

15.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by