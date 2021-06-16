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Школьник в Витебске убил из арбалета лебедя, прокуратура сообщила подробности

16.06.2021 15:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 июн - Sputnik. Прокуратура Витебска провела проверку по факту убийства лебедя, которое совершил местный школьник, несколько педагогов привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили в ведомстве.

В публичной группе в социальной сети "Вконтакте" в апреле 2021 года размещена публикация "Под Витебском подростки стреляли из арбалета в лебедя. Птица погибла, местные плакали". Городская прокуратура провела проверку.

"Было установлено, что учащиеся местной средней школы 2006 и 2007 годов рождения, 11 апреля 2021 года на водоеме вблизи агрогородка Ольгово из арбалета подстрелили лебедя. От стрелы, попавшей в шею, лебедь погиб", - рассказали Sputnik в среду в прокуратуре Витебской области.

Было установлено, что три выстрела в птицу произвел один школьник, второй учащийся стол рядом.

Прокуроры рассказали, что в семье школьника, который стрелял в птицу, мать ранее занималась спортивной стрельбой, хранила пневматическую винтовку у свекрови в агрогородке, за несколько месяцев до случившегося отец мальчика купил сыну арбалет МК-120, который также хранился в доме. В день происшествия несовершеннолетние школьники приехали в агрогородок, где без спроса взяли арбалет и винтовку.

После проверки в отношении отца и матери школьника инспекция по делам несовершеннолетних ОВД администрации Октябрьского района Витебска за невыполнение родительских обязанностей составила протоколы.

Поскольку родители признали свою вину и выразили сожаление о содеянном, их освободили от ответственности с прекращением дел об административных правонарушениях. Но прокуратура Витебска внесла представление в Витебский горисполком, ряд сотрудников школы привлечен к дисциплинарной ответственности.

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Мать школьника, который стрелял в птицу, ранее занималась спортивной стрельбой, арбалет хранился в доме у бабушки.
 
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