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Возле посольства Польши в Минске произошел пожар
16.06.2021 17:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 июн – Sputnik. В Минске напротив здания по адресу улица Бядули, 11 произошло возгорание в кабельном тоннеле, сообщила пресс-служба МЧС в Twitter.
Как уточнили в ведомстве, спасатели в среду днем выехали на вызов по адресу улица Бядули, 11: очевидцы сообщили о возгорании и крупном пожаре недалеко от посольства Польши. Впрочем, когда на место происшествия прибыли сотрудники МЧС, огонь уже погас.
"Произошло самозатухание. Обстоятельства устанавливаются", – говорится в сообщении МЧС.
В здании по адресу улица Бядули, 11 находится посольство Польши в Беларуси.
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О возгорании возле посольства Польши в Беларуси рассказали очевидцы, в МЧС пояснили, в чем было дело.
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