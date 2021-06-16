ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Возле посольства Польши в Минске произошел пожар

16.06.2021 17:47 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 июн – Sputnik. В Минске напротив здания по адресу улица Бядули, 11 произошло возгорание в кабельном тоннеле, сообщила пресс-служба МЧС в Twitter. 

© CC BY 2.0 / Nick Grabowski
Пожарили шашлыки: отец и маленькая дочь получили серьезные ожоги

Как уточнили в ведомстве, спасатели в среду днем выехали на вызов по адресу улица Бядули, 11: очевидцы сообщили о возгорании и крупном пожаре недалеко от посольства Польши. Впрочем, когда на место происшествия прибыли сотрудники МЧС, огонь уже погас.

"Произошло самозатухание. Обстоятельства устанавливаются", – говорится в сообщении МЧС.

В здании по адресу улица Бядули, 11 находится посольство Польши в Беларуси.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О возгорании возле посольства Польши в Беларуси рассказали очевидцы, в МЧС пояснили, в чем было дело.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Школьник в Витебске убил из арбалета лебедя, прокуратура сообщила подробности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

15.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by