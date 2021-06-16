Возле посольства Польши в Минске произошел пожар

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 июн – Sputnik. В Минске напротив здания по адресу улица Бядули, 11 произошло возгорание в кабельном тоннеле, сообщила пресс-служба МЧС в Twitter.

Как уточнили в ведомстве, спасатели в среду днем выехали на вызов по адресу улица Бядули, 11: очевидцы сообщили о возгорании и крупном пожаре недалеко от посольства Польши. Впрочем, когда на место происшествия прибыли сотрудники МЧС, огонь уже погас.

"Произошло самозатухание. Обстоятельства устанавливаются", – говорится в сообщении МЧС.

В здании по адресу улица Бядули, 11 находится посольство Польши в Беларуси.

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