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Смертельная авария на МКАД - Opel столкнулся с автопоездом

16.06.2021 18:43 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Выясняются обстоятельства утренней аварии на МКАД, во время которой погиб водитель легкового авто. Предварительно известно, что 25-летний мужчина на машине Opel двигался по внутреннему кольцу МКАД и в районе 18-го километра столкнулся с автопоездом, ехавшим впереди. Травмы оказались несовместимыми с жизнью. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ и Следственного комитета.



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Теги: Брест, Минск
 
 
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Выясняются обстоятельства утренней аварии на МКАД, во время которой погиб водитель легкового авто. Предварительно известно, что 25-летний мужчина на машине Opel...
 
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