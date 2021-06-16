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Смертельная авария на МКАД - Opel столкнулся с автопоездом
Источник материала: БT
Выясняются обстоятельства утренней аварии на МКАД, во время которой погиб водитель легкового авто. Предварительно известно, что 25-летний мужчина на машине Opel двигался по внутреннему кольцу МКАД и в районе 18-го километра столкнулся с автопоездом, ехавшим впереди. Травмы оказались несовместимыми с жизнью. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ и Следственного комитета.
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Выясняются обстоятельства утренней аварии на МКАД, во время которой погиб водитель легкового авто. Предварительно известно, что 25-летний мужчина на машине Opel...
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