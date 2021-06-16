Смертельная авария на МКАД - Opel столкнулся с автопоездом

Источник материала: БT

Выясняются обстоятельства утренней аварии на МКАД, во время которой погиб водитель легкового авто. Предварительно известно, что 25-летний мужчина на машине Opel двигался по внутреннему кольцу МКАД и в районе 18-го километра столкнулся с автопоездом, ехавшим впереди. Травмы оказались несовместимыми с жизнью. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ и Следственного комитета.