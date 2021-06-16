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В Новополоцке из-за угрозы обрушения закрывают мост через Двину

16.06.2021 19:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 июня – Sputnik. В Новополоцке из-за угрозы обрушения закрывают мост через Двину, сообщил первый заместитель председателя Полоцкого райисполкома Сергей Лейченко.

Он обнародовал в соцсети итоги обследования путепровода, которое провели 10 июня.

"В результате обследования был выявлен ряд дефектов, снижающих грузоподъемность и долговечность сооружения. Состояние пролетных строений квалифицируется как предаварийное и дальнейшее развитие дефектов может привести к обрушению пролетных строений", — говорится в заключении.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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В соцсети появился документ с итогами обследования моста, которое проводили 10 июня. Специалисты выявили дефекты, ограничивающие долговечность сооружения.
 
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