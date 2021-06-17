Отец Софии Сапеги просит Лукашенко помиловать дочь

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 июня – Sputnik. Отец арестованной в Беларуси гражданки России Софии Сапеги обратился к Александру Лукашенко с просьбой помиловать его дочь.

Самолет Ryanair, летевший по маршруту Афины – Вильнюс, посадили в национальном аэропорте Минск 23 мая после поступившей информации о минировании пассажирского рейса. После проверки документов были арестованы гражданин Беларуси Роман Протасевич и российская гражданка Софья Сапега.

Сейчас они содержатся в СИЗО КГБ, им предъявлены обвинения по уголовным статьям. Инцидент с пассажирским самолетом вызвал возмущение в западных странах, которые не только инициировали собственное расследование случившегося, но собираются ввести за это дополнительные санкции в отношении белорусских властей .

История любви, а не убеждений

Андрей Сапега записал видеообращение к высшему руководству Беларуси. В ролике, который опубликовало приморское информационное агентство PrimaMedia, он рассказал, что является отцом четырех детей, а Софья – его старшая дочь.

"Ей грозят очень серьезные тюремные сроки. В этом обращении в преддверии визита Александра Лукашенко в Приморский край я бы хотел обратиться лично к нему как отец к отцу. Александр Григорьевич, я прошу вас о милосердии. Хватит жестокости, в последнее время мир ею переполнен. Любой здравомыслящий человек понимает, что Софья оказалась не в том месте и не с тем человеком. До встречи с Романом Протасевичем это была обычная девушка", – сказал отец россиянки.

При этом он обратил внимание, что во время протестов, вспыхнувших в Беларуси, после объявления результатов выборов президента республики, девушка находилась в Литве.

"И если что-то она и делала в тот период, когда была знакома с Протасевичем, – это точно история любви, а не убеждений. Я думаю, она помогала Роману в его работе. Александр Григорьевич, как отец отца я прошу о личной встрече и готов привести все необходимые гарантии того, что моя дочь более не будет вовлечена в противоправные действия", – заявил Андрей Сапега.

Просто маленькая девочка

Отец задержанной белорусскими властями девушки обратился с просьбой к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко оказать содействие в организации его личной встречи с белорусским лидером.

"Возможно, мне удастся убедить его помиловать мою дочь. Прошу вас, не ломайте ей судьбу, она просто маленькая девочка, которая только начинает жизнь", – констатировал он.

На пресс-конференции , организованной МИД Беларуси, председатель Следственного комитета Дмитрий Гора рассказал , что София Сапега была задержана в аэропорту по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 342 (участие в массовых беспорядках). Она была привлечена в качестве обвиняемой по другому уголовному делу, которое расследуется по части 3 статьи 130 (разжигание социальной вражды и розни).

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