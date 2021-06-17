За угрозы и оскорбления в адрес бобруйских милиционеров задержан 20-летний безработный минчанин

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В социальной сети деятель угрожал физической расправой сотруднице воспитательной колонии, где он, будучи подростком, отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков.

С заботой о детях

Помогать тем, кто в этом нуждается - финансовую компенсацию морального вреда за оскорбительный комментарий в Сети правоохранители передали детям. Сотрудник Партизанского РУВД Минска Лилиана Жиленкова приобрела для воспитанников Дома ребенка № 1 для детей с особенностями игрушки. Еще часть суммы милиционер перечислила на расчетный счет учреждения. Напомним, 1000 рублей офицеру выплатили в качестве возмещения морального вреда.





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