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За угрозы и оскорбления в адрес бобруйских милиционеров задержан 20-летний безработный минчанин

17.06.2021 14:39 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

В социальной сети деятель угрожал физической расправой сотруднице воспитательной колонии, где он, будучи подростком, отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков.

С заботой о детях

Помогать тем, кто в этом нуждается - финансовую компенсацию морального вреда за оскорбительный комментарий в Сети правоохранители передали детям. Сотрудник Партизанского РУВД Минска Лилиана Жиленкова приобрела для воспитанников Дома ребенка № 1 для детей с особенностями игрушки. Еще часть суммы милиционер перечислила на  расчетный счет учреждения. Напомним, 1000 рублей офицеру выплатили в качестве возмещения морального вреда.


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Теги: Минск
 
 
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В социальной сети деятель угрожал физической расправой сотруднице воспитательной колонии, где он, будучи подростком, отбывал наказание за незаконный оборот...
 
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