|
Пассажир устроил дебош на борту самолета Минск-Тбилиси
17.06.2021 14:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 июн – Sputnik. Пассажир устроил дебош на борту самолета Минск-Тбилиси, его пытались успокоить мужчины, сообщила пресс-служба "Белавиа".
Ранее в сети появилось видео, где мужчина, предположительно грузин, начал оскорблять женщину, которая сидела рядом, соотечественники начали усмирять его. Национальный авиаперевозчик прокомментировал ситуацию.
Бортпроводникам после набора высоты на вчерашнем рейсе Минск-Тбилиси поступил сигнал о том, что между пассажирами возник конфликт.
Командир самолета и бортпроводники предупредили по громкой связи дебошира о неподобающем поведении. В то же время соседей конфликтующего пассажира пересадили на другие места.
Тем не менее, это не могло и к ситуации подключились другие мужчины, которые пытались успокоить дебошира.
Кроме того, пару человек подсели к нему на освободившиеся места и сопровождали до конца полета. В аэропорту Тбилиси зачинщика конфликта увезла полиция. Пострадавших в результате инцидента нет.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конфликт между пассажирами на борту воздушного судна возник после набора высоты на рейсе Минск-Тбилиси в среду.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)