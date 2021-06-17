Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 июн – Sputnik. Пассажир устроил дебош на борту самолета Минск-Тбилиси, его пытались успокоить мужчины, сообщила пресс-служба "Белавиа".

Ранее в сети появилось видео, где мужчина, предположительно грузин, начал оскорблять женщину, которая сидела рядом, соотечественники начали усмирять его. Национальный авиаперевозчик прокомментировал ситуацию.

Бортпроводникам после набора высоты на вчерашнем рейсе Минск-Тбилиси поступил сигнал о том, что между пассажирами возник конфликт.

Командир самолета и бортпроводники предупредили по громкой связи дебошира о неподобающем поведении. В то же время соседей конфликтующего пассажира пересадили на другие места.

Тем не менее, это не могло и к ситуации подключились другие мужчины, которые пытались успокоить дебошира.

Кроме того, пару человек подсели к нему на освободившиеся места и сопровождали до конца полета. В аэропорту Тбилиси зачинщика конфликта увезла полиция. Пострадавших в результате инцидента нет.

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