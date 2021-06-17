Два троллейбуса столкнулись в Минске, есть пострадавшие

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 июн – Sputnik. Лобовое столкновение двух троллейбусов произошло в Минске на улице Ваупшасова, сообщает корреспондент Sputnik.

По словам очевидцев, один троллейбус выехал на встречную полосу, в результате чего случилось ДТП. На место, где произошла авария, прибыли машины скорой помощи.

По предварительным данным ГАИ, в результате аварии никто не погиб, пострадали 11 человек.

В связи с ДТП на улице Ваупшасова со стороны ул. Ванеева в направлении ул. Радиальной затруднено движение.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей учитывать эту информацию при выборе маршрута.

Последует

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