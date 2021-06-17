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Два троллейбуса столкнулись в Минске, есть пострадавшие
17.06.2021 15:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 июн – Sputnik. Лобовое столкновение двух троллейбусов произошло в Минске на улице Ваупшасова, сообщает корреспондент Sputnik.
По словам очевидцев, один троллейбус выехал на встречную полосу, в результате чего случилось ДТП. На место, где произошла авария, прибыли машины скорой помощи.
По предварительным данным ГАИ, в результате аварии никто не погиб, пострадали 11 человек.
В связи с ДТП на улице Ваупшасова со стороны ул. Ванеева в направлении ул. Радиальной затруднено движение.
Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей учитывать эту информацию при выборе маршрута.
Последует
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ДТП произошло на улице Ваупшасова, на место происшествия прибыли несколько карет скорой медицинской помощи.
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