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Арестованный в Минске россиянин Дудников просит вызвать врача

17.06.2021 15:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 июня – Sputnik. Задержанный в Беларуси россиянин Егор Дудников неоднократно просил вызвать ему врача из-за плохого самочувствия, сообщила РИА Новости его мать Юлия.

Российский гражданин был взят под стражу в белорусской столице 5 мая. Правоохранительные органы предъявили ему обвинение в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Теперь 20-летнему Дудникову грозит лишение свободы до трех лет. Причиной для возбуждения уголовного дела стал тот факт, что российский гражданин озвучивал ролики для белорусской оппозиции.

Без писем и помощи врача

"Дело обстоит очень печально. Он очень просит, чтобы к нему вызвали врача, потому что он себя очень плохо чувствует. Помимо панических атак очень сильно болит голова, болит разбитый зуб. Когда его задерживали, его сильно избили, вот зуб разбит у него", – сказала Юлия Дудникова.

По словам матери задержанного, он несколько раз обращался с просьбой оказать ему медицинскую помощь: "Он уже неоднократно пишет, чтобы ему вызвали врача, но никто не реагирует".

При этом она рассказала, что у ее сына нет доступа к горячей воде, он плохо питается, получает угрозы в свой адрес и находится под прессингом, что не выйдет на свободу.

"Через него его девушке, а она в Минске, угрожают, что если он будет себя не так вести, то и за ней придут. Не доставляют письма от близких", – утверждает Юлия Дудникова.

Россиянин находится в СИЗО номер 1 УДИН по Минску и Минской области, до этого он находился почти месяц в СИЗО КГБ .

Дудников был задержан 5 мая в Минске. На его съемной квартире провели обыск, возбуждено дело по ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса ("Организация действий, грубо нарушающих общественный порядок"), по которой ему грозит до трех лет лишения свободы. Он обвиняется в Беларуси в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Уголовное дело, по информации адвоката, в отношении Дудникова возбудили из-за того, что он озвучивал ролики для белорусской оппозиции.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусские правоохранительные органы задержали российского гражданина в начале мая в белорусской столице, предъявив обвинение в организации действий, грубо...
 
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