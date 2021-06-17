Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Причиной ДТП в Минске стало несоблюдение дистанции 26-летний водитель Volkswagen, двигаясь по улице Долгобродской со стороны Ванеева, не выдержал необходимое расстояние и столкнулся с автомобилем Honda. В результате никто...

26-летний водитель Volkswagen, двигаясь по улице Долгобродской со стороны Ванеева, не выдержал необходимое расстояние и столкнулся с автомобилем Honda. В результате никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения. По факту происшествия проводится проверка. Госавтоинспекция напоминает - водитель обязан соблюдать такую дистанцию до следующего авто, которая позволила бы избежать столкновения в случае экстренного торможения.