Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 июн – Sputnik. Поисковики отряда "Ангел" присоединились к розыскам тела ребенка, утонувшего в реке Горынь, расположенной в Столинском районе, сообщили Sputnik в ПСО.

Трагедия произошла во вторник 15 июня возле деревни Рыбники: дети катались на велосипедах, а затем решили искупаться. В результате 9-летний мальчик утонул .

"К поискам присоединилась поисковая группа ПСО "Ангел" из Минска. По факту обращения к нам из Минска была направлена поисковая группа со специальным оборудованием и техникой, которая предназначена для поиска утонувших людей", – сказали в отряде.

Там также отметили, что к настоящему времени тело ребенка в реке еще не найдено, поиски продолжаются.

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