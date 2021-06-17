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Отряд "Ангел" присоединился к поискам тела утонувшего в Горыни ребенка
17.06.2021 17:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 июн – Sputnik. Поисковики отряда "Ангел" присоединились к розыскам тела ребенка, утонувшего в реке Горынь, расположенной в Столинском районе, сообщили Sputnik в ПСО.
Трагедия произошла во вторник 15 июня возле деревни Рыбники: дети катались на велосипедах, а затем решили искупаться. В результате 9-летний мальчик
"К поискам присоединилась поисковая группа ПСО "Ангел" из Минска. По факту обращения к нам из Минска была направлена поисковая группа со специальным оборудованием и техникой, которая предназначена для поиска утонувших людей", – сказали в отряде.
Там также отметили, что к настоящему времени тело ребенка в реке еще не найдено, поиски продолжаются.
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К настоящему времени тело девятилетнего ребенка в реке еще не найдено, сейчас поиски продолжаются.
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