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Отряд "Ангел" присоединился к поискам тела утонувшего в Горыни ребенка

17.06.2021 17:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 июн – Sputnik. Поисковики отряда "Ангел" присоединились к розыскам тела ребенка, утонувшего в реке Горынь, расположенной в Столинском районе, сообщили Sputnik в ПСО.

Трагедия произошла во вторник 15 июня возле деревни Рыбники: дети катались на велосипедах, а затем решили искупаться. В результате 9-летний мальчик утонул.

"К поискам присоединилась поисковая группа ПСО "Ангел" из Минска. По факту обращения к нам из Минска была направлена поисковая группа со специальным оборудованием и техникой, которая предназначена для поиска утонувших людей", – сказали в отряде.

Там также отметили, что к настоящему времени тело ребенка в реке еще не найдено, поиски продолжаются.

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Теги: Минск
 
 
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К настоящему времени тело девятилетнего ребенка в реке еще не найдено, сейчас поиски продолжаются.
 
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