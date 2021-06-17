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Белорусские таможенники не пустили в страну 20 тонн лососиных брюшек

17.06.2021 17:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 июн – Sputnik. Белорусские таможенники пресекли незаконный ввоз в страну партии брюшек лосося из Литвы, сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета (ГТК) республики.

"Более 20 тонн брюшек лосося пытались незаконно ввезти из Литвы на территорию ЕАЭС по поддельному ветеринарному сертификату", - сообщили в ГТК.

Контрабанда была обнаружена гродненскими таможенниками в пункте пропуска "Бенякони". Груз следовал под видом продукта, непригодного в пищу.

"Согласно документам, среди которых был в том числе ветеринарный сертификат Фарерских островов, в транспортном средстве перемещались непригодные в пищу отходы", - проинформировали в ГТК.

Было установлено, что сертификат, представленный водителем литовской фирмы-перевозчика, властями Фарерских островов не выдавался.

"Согласно заключению Гродненской областной ветеринарной лаборатории, перемещаемый рыбный продукт не что иное, как свежезамороженные брюшки лосося стоимостью более 100 тыс. рублей", - сообщили в ведомстве.

Начат административный процесс в соответствии с ч.3  ст.15.5 КоАП, санкция которой предусматривает наложение штрафа в размере  до 30% от стоимости незаконно перемещаемого товара. 21 тонна брюшек лосося возвращена обратно в Литву.

"Таможней ведутся дальнейшие проверочные мероприятия по установлению всех обстоятельств и лиц, причастных к делу", - добавили в ГТК.

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Теги: Минск
 
 
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Контрабандный груз стоимость свыше 100 тысяч рублей был возвращен обратно в Литву; таможня устанавливает лиц, причастных к делу.
 
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