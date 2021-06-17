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В Минске столкнулись два троллейбуса - травмированы 11 человек
Источник материала: БT
Серьезная авария в Минске - столкнулись два троллейбуса. По предварительным данным, 11 пассажиров получили травмы. ДТП произошло на улице Ваупшасова. Во время движения у одного из троллейбусов слетели токоприемники, водитель вышел ликвидировать неполадки. В процессе срочного ремонта общественный транспорт самовольно начал движение и выехал на встречную полосу, где врезался во второй троллейбус. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Обстоятельства ДТП сейчас выясняются.
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Серьезная авария в Минске - столкнулись два троллейбуса. По предварительным данным, 11 пассажиров получили травмы. ДТП произошло на улице Ваупшасова. Во время...
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