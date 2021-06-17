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В Минске столкнулись два троллейбуса - травмированы 11 человек

17.06.2021 18:43 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Серьезная авария в Минске - столкнулись два троллейбуса. По предварительным данным, 11 пассажиров получили травмы. ДТП произошло на улице Ваупшасова. Во время движения у одного из троллейбусов слетели токоприемники,  водитель вышел ликвидировать неполадки. В процессе срочного  ремонта  общественный транспорт самовольно начал движение и выехал на встречную полосу, где врезался во второй троллейбус. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Обстоятельства ДТП сейчас выясняются.

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Теги: Минск
 
 
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Серьезная авария в Минске - столкнулись два троллейбуса. По предварительным данным, 11 пассажиров получили травмы. ДТП произошло на улице Ваупшасова. Во время...
 
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