Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 июн – Sputnik. Правоохранители пресекли деятельность крупнейшего в Беларуси интернет-магазина наркотиков. Об этом сообщили сотрудники МВД на брифинге.

Почти два года сотрудники МВД и СК работали над тем, чтобы привлечь к ответственности всю "верхушку" широкой сети торговцев психотропами. Магазин работал в пяти регионах, охватывал почти 70% всего внутреннего рынка и вербовал людей (в том числе, подростков) по всей стране.

Сейчас по данному уголовному делу обвиняемыми и подозреваемыми проходит более 120 человек, в том числе 17 подростков, работавших курьерами и закладчиками.

В общей сложности правоохранители провели 44 обыска в Витебске, Гомеле, Могилеве, Бобруйске, Солигорске и Минске, было изъято более 240 тысяч долларов, 114 тысяч рублей, свыше 100 банковских карт (в том числе, российских), сим-карты, договора на оформление банковских счетов, машины, компьютер и телефоны.

Свои рейтинги и розыгрыши наркотиков

Чтобы понять, как работал наркомагазин, заместитель начальника главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Александр Высоцкий более подробно рассказал его схему и иерархию.

Фактически сотрудники МВД установили всю "верхушку", причастную к работе интернет-магазина. В штате был свой бухгалтер, который занимался всеми банковскими счетами, карточками (их использовали для начисления оплаты от покупателей за дозу).

Бухгалтер выплачивал всем зарплату, в том числе операторам, курьерам, закладчикам, обналичивал все деньги, приобретал валюту и проводил деньги через несколько счетов. Такие счета (и сим-карты) оформляются на подставных лиц – дропов, которые за это получают вознаграждение.

Были свои администраторы чатов, которые приглашают новых пользователей, уведомляют о технических неполадках, подбирают людей для проверки тайников, мониторят наркорынок – цены, спрос и предложения. А еще администраторы проводят соцопросы среди покупателей и даже устраивают розыгрыши, где можно бесплатно получить наркотики.

У таких интернет-магазинов были свои рейтинги, они есть как у покупателей, так и у продавцов и закладчиков. У покупателя рейтинг формируется из его надежности, стабильности, сколько он нашел закладок и всегда ли он оплачивал товар.

Если покупатель не находит свою закладку, он может обратиться в службу поддержки, которая должна разрешить спор. Кроме того, есть и такие "судьи", которые решают, выдавать ли дополнительно неполученные покупателем наркотики либо предъявить претензию закладчику.

"К сожалению, данный магазин в стране не единственный. Но тот магазин являлся самым большим и хорошо организованным, со структурой, действующей на протяжении нескольких лет, и вовлек в свою преступную деятельность большое количество наших граждан", - заявил Александр Высоцкий.

Начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Олег Сильвестрович рассказал, что с начала года в Беларуси по статье 328 были задержаны более 100 школьников и студентов. Кроме того, на 60 увеличивалось количество передозировок, вследствие отравления погибли 58 человек.

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