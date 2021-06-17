Лавров и Макей обсудят тему задержанной в Минске Сапеги

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 июн – Sputnik. Тему задержанной в Беларуси россиянки Софьи Сапеги обсудят в пятницу 18 июня на встрече в Москве руководители МИД России и МИД Беларуси Сергей Лавров и Владимир Макей, сообщила в четверг официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она отметила, что российская сторона оказывает Сапеге необходимое содействие, дипломаты РФ посещают ее.

"Завтра переговоры в МИДе. Безусловно, и эти вопросы будут обсуждаться", – сообщила Захарова в эфире канала RTVI.

Сапега была снята с самолета ирландской компании Ryanair, который экстренно сел в Минске 23 мая. В Беларуси россиянка проходит по двум уголовным делам.

Как заявил на пресс-конференции глава Следственного комитета Беларуси Дмитрий Гора, она находилась в поле зрения белорусских силовиков еще с конца прошлого года как администратор признанного экстремистским Telegram-канала "Черная книга Беларуси", где выкладывали данные силовиков и госслужащих.

Как ранее сообщал Sputnik, Макей в пятницу 18 июня проведет в Москве встречу со своим российским коллегой Лавровым. Программой предусмотрены переговоры по широкому кругу вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки.

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