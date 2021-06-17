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Лавров и Макей обсудят тему задержанной в Минске Сапеги
18.06.2021 09:01 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 июн – Sputnik. Тему задержанной в Беларуси россиянки Софьи Сапеги обсудят в пятницу 18 июня на встрече в Москве руководители МИД России и МИД Беларуси Сергей Лавров и Владимир Макей, сообщила в четверг официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Она отметила, что российская сторона оказывает Сапеге необходимое содействие, дипломаты РФ посещают ее.
"Завтра переговоры в МИДе. Безусловно, и эти вопросы будут обсуждаться", – сообщила Захарова в эфире канала RTVI.
Сапега была снята с самолета ирландской компании Ryanair, который экстренно сел в Минске 23 мая. В Беларуси россиянка проходит по двум уголовным делам.
Как
Как ранее сообщал Sputnik, Макей в пятницу 18 июня проведет в Москве
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По словам официального представителя российского МИД, в Москве министры поднимут тему Сапеги.
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