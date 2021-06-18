ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Девушка погибла в жутком ДТП под Калинковичами

18.06.2021 10:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 июл – Sputnik. Девушка погибла в аварии в Калинковичском районе, еще два человека доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

ДТП произошло ночью в пятницу 18 июня  на втором километре дороги, соединяющей деревни Липов и Вязовица.

"Молодой человек на Volkswagen Golf не справился с управлением и совершил наезд на дерево. От удара автомобиль загорелся", – сказали в МВД.

Там также уточнили, что в ДТП от полученных травм погибла 20-летняя девушка, а водитель и его 23-летний пассажир были доставлены в медучреждение для оказания помощи.

По предварительным данным, водитель в момент аварии был пьян. Кроме того, его ранее лишили права управления транспортными средствами.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Volkswagen в момент аварии был пьян.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Лавров и Макей обсудят тему задержанной в Минске Сапеги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

17.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.06.2021
Салiдарнасць

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by