Девушка погибла в жутком ДТП под Калинковичами

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 июл – Sputnik. Девушка погибла в аварии в Калинковичском районе, еще два человека доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.

ДТП произошло ночью в пятницу 18 июня на втором километре дороги, соединяющей деревни Липов и Вязовица.

"Молодой человек на Volkswagen Golf не справился с управлением и совершил наезд на дерево. От удара автомобиль загорелся", – сказали в МВД.

Там также уточнили, что в ДТП от полученных травм погибла 20-летняя девушка, а водитель и его 23-летний пассажир были доставлены в медучреждение для оказания помощи.

По предварительным данным, водитель в момент аварии был пьян. Кроме того, его ранее лишили права управления транспортными средствами.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

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