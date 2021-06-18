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Девушка погибла в жутком ДТП под Калинковичами
18.06.2021 10:57 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 июл – Sputnik. Девушка погибла в аварии в Калинковичском районе, еще два человека доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе МВД Беларуси.
ДТП произошло ночью в пятницу 18 июня на втором километре дороги, соединяющей деревни Липов и Вязовица.
"Молодой человек на Volkswagen Golf не справился с управлением и совершил наезд на дерево. От удара автомобиль загорелся", – сказали в МВД.
Там также уточнили, что в ДТП от полученных травм погибла 20-летняя девушка, а водитель и его 23-летний пассажир были доставлены в медучреждение для оказания помощи.
По предварительным данным, водитель в момент аварии был пьян. Кроме того, его ранее лишили права управления транспортными средствами.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.
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По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Volkswagen в момент аварии был пьян.
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